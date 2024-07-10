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В Азербайджане обсудили формирование здоровой конкурентной среды в сфере туризма

В Азербайджане обсудили формирование здоровой конкурентной среды в сфере туризма В Азербайджане обсудили формирование здоровой конкурентной среды в сфере туризма
Туризм
10 июля 2024 г. 12:52
В Азербайджане обсудили формирование здоровой конкурентной среды в сфере туризма

Начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли встретился с делегацией ОО "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" во главе с председателем Гейденизом Гахрамановым.

Как сообщает Report, об этом Аббасбейли написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках встречи мы обсудили существующие проблемы в вопросах формирования здорового конкурентного климата в сфере туризма, обеспечения удовлетворенности потребителей и предоставления качественных услуг, рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества в этих направлениях", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda turizm sahəsində sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması müzakirə edilib

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