В аэропортах Азербайджана откроют туристические инфоцентры
Туризм
- 23 сентября, 2025
- 12:34
Государственное агентство по туризму Азербайджана приступило к разработке структуры туристических информационных центров в аэропортах страны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию агентства.
В информационных центрах будут установлены резервные панели длиной 300 сантиметров, высотой 246 сантиметров и глубиной 60 сантиметров.
Кроме того, в верхней части панели будет размещена надпись "Tourist info" и символ "İ" высотой 40 сантиметров с внутренней подсветкой.
