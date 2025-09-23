Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В аэропортах Азербайджана откроют туристические инфоцентры

    Туризм
    • 23 сентября, 2025
    • 12:34
    В аэропортах Азербайджана откроют туристические инфоцентры

    Государственное агентство по туризму Азербайджана приступило к разработке структуры туристических информационных центров в аэропортах страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию агентства.

    В информационных центрах будут установлены резервные панели длиной 300 сантиметров, высотой 246 сантиметров и глубиной 60 сантиметров.

    Кроме того, в верхней части панели будет размещена надпись "Tourist info" и символ "İ" высотой 40 сантиметров с внутренней подсветкой.

