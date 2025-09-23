İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Azərbaycanın hava limanlarında Turizm İnformasiya Mərkəzi yaradılacaq

    Turizm
    • 23 sentyabr, 2025
    • 12:28
    Azərbaycanın hava limanlarında Turizm İnformasiya Mərkəzi yaradılacaq

    Dövlət Turizm Agentliyi Hava Limanı Turizm İnformasiya Mərkəzinin strukturunun hazırlanmasına başlayır.

    "Report" bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, İnformasiya Mərkəzində uzunluğu 300 sm, hündürlüyü 246 sm, dərinliyi isə 60 sm olan ehtiyat paneli quraşdırılacaq.

    Bundan başqa, panelin yuxarı üst hissəsində olan "Tourist info" və " İ" simvolu 40 sm hündürlüyündə hərflər daxili işıqlandırma ilə olacaq.

    В аэропортах Азербайджана откроют туристические инфоцентры
    Tourist information centers to open in Azerbaijan's airports

