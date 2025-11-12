Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете UNWTO
- 12 ноября, 2025
- 10:07
Членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) утверждено на 124-й и 125-й сессиях Исполнительного совета UNWTO в Эр-Рияде 7-11 ноября.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, азербайджанская делегация также приняла участие в 26-й сессии Генассамблеи организации.
В рамках заседания Генассамблеи состоялась встреча председателя Агентства Фуада Нагиева с госсекретарем Министерства туризма Бразилии Аной Карлой Мачадо Лопес.
В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма между Агентством и Министерством туризма Бразилии.
Двустороннее сотрудничество в сфере туризма обсуждалось также в рамках встречи Ф.Нагиева с министром экономики и туризма ОАЭ Абдуллой бин Туком Аль Марри.
26-я сессия Генассамблеи UNWTO утвердила представительницу ОАЭ Шейху Насер Аль Новаис на пост генерального секретаря организации.