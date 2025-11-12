Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете UNWTO

Членство Азербайджана в Исполнительном совете Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) утверждено на 124-й и 125-й сессиях Исполнительного совета UNWTO в Эр-Рияде 7-11 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, азербайджанская делегация также приняла участие в 26-й сессии Генассамблеи организации.

В рамках заседания Генассамблеи состоялась встреча председателя Агентства Фуада Нагиева с госсекретарем Министерства туризма Бразилии Аной Карлой Мачадо Лопес.

В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма между Агентством и Министерством туризма Бразилии.

Двустороннее сотрудничество в сфере туризма обсуждалось также в рамках встречи Ф.Нагиева с министром экономики и туризма ОАЭ Абдуллой бин Туком Аль Марри.

26-я сессия Генассамблеи UNWTO утвердила представительницу ОАЭ Шейху Насер Аль Новаис на пост генерального секретаря организации.