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    UN Tourism: Нафталан способен укрепить позиции Азербайджана в сфере оздоровительного туризма

    Туризм
    • 04 ноября, 2026
    • 16:20
    UN Tourism: Нафталан способен укрепить позиции Азербайджана в сфере оздоровительного туризма

    Нафталан является уникальным и самобытным туристическим продуктом Азербайджана, располагающим значительным потенциалом для получения экономической выгоды и усиления позиций страны на глобальном рынке оздоровительного туризма.

    Как передает Report, об этом заявил старший сотрудник по программам UN Tourism Мишель Жулиан (Michel Julian) на III Международной конференции по оздоровительному туризму в Баку.

    По мнению представителя международной организации, продвижение медицинского и оздоровительного туризма нуждается в комплексном подходе, плотном сотрудничестве профильных структур, в том числе министерств здравоохранения и туризма, а также в высокой степени ответственности перед туристами.

    М. Жулиан отметил, что успешные проекты в области туризма должны объединять передовой мировой опыт с уникальными национальными предложениями.

    Мишель Жулиан UN Tourism Нафталан III Международная конференция по оздоровительному туризму
    "UN Tourism": Naftalan Azərbaycanın sağlamlıq turizmi sahəsindəki mövqelərini gücləndirə bilər
    UN Tourism: Naftalan could strengthen Azerbaijan's position in welness tourism market
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