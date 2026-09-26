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    UN-Habitat изучает баланс между жителями и туристами в Ичеришехере

    Туризм
    • 26 сентября, 2026
    • 13:06
    UN-Habitat изучает баланс между жителями и туристами в Ичеришехере

    Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) изучает хрупкий баланс между жителями и туристами в Ичеришехере.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава офиса UN-Habitat в Азербайджане Анна Соаве на панельной дискуссии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

    По ее словам, UN-Habitat начала диалог с Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" для поддержания хрупкого баланса между потребностями местных жителей и запросами посетителей.

    "Ичеришехер - это исторический квартал Баку. Деятельность UN-Habitat в основном сосредоточена на обеспечении жильем. Международный опыт показывает, что когда исторические дома переоборудуются в объекты краткосрочной аренды или гостевые дома, многие жители вынуждены переезжать из-за экономического давления. Вместе с ними теряется также оживленная жилая среда, которую так любят туристы. Мы должны уделять этому вопросу особое внимание, если хотим сохранить истинную ценность этих мест", - сказала она.

    Анна Соаве UN-HABITAT II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Историко-архитектурный заповедник Ичеришехер
    UN-Habitat İçərişəhərdə sakinlər və turistlər arasındakı balansı araşdırır
    UN-Habitat studies balance between residents and tourists in Icherisheher
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