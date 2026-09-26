UN-Habitat изучает баланс между жителями и туристами в Ичеришехере

Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) изучает хрупкий баланс между жителями и туристами в Ичеришехере.

Как сообщает Report, об этом заявила глава офиса UN-Habitat в Азербайджане Анна Соаве на панельной дискуссии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

По ее словам, UN-Habitat начала диалог с Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" для поддержания хрупкого баланса между потребностями местных жителей и запросами посетителей.

"Ичеришехер - это исторический квартал Баку. Деятельность UN-Habitat в основном сосредоточена на обеспечении жильем. Международный опыт показывает, что когда исторические дома переоборудуются в объекты краткосрочной аренды или гостевые дома, многие жители вынуждены переезжать из-за экономического давления. Вместе с ними теряется также оживленная жилая среда, которую так любят туристы. Мы должны уделять этому вопросу особое внимание, если хотим сохранить истинную ценность этих мест", - сказала она.