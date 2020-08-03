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Ульви Мехтиев: Для поездок на пляжи не требуется разрешение

Ульви Мехтиев: Для поездок на пляжи не требуется разрешение Пляжи будут открыты с 8 утра до 9 вечера
Туризм
3 августа 2020 г. 17:49
Ульви Мехтиев: Для поездок на пляжи не требуется разрешение
Report/ Firi Salim

Нынешняя ситуация создает возможность для открытия пляжей. Мониторинговые группы из представителей ASAN Xidmət, Исполнительной власти города Баку, Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства по чрезвычайным ситуациям осуществляли мониторинг на пляжах Баку и Сумгайыта.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев на брифинге оперативного штаба при Кабинете Министров.

По его словам, определены пляжи, где есть условия для поддерживания социальной дистанции и необходимых требований: "В целом, люди могут свободно пользоваться пляжами. Сайт Çimərlik.az – информативный ресурс, на котором граждане смогут увидеть ситуацию на пляжах. Пляжи будут открыты с 8 утра до 9 вечера".

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Версия на азербайджанском языке Ülvi Mehdiyev: "Çimərliyə getmək üçün heç bir icazəyə ehtiyac yoxdur"

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