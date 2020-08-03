Ульви Мехтиев: Для поездок на пляжи не требуется разрешение

Пляжи будут открыты с 8 утра до 9 вечера

Нынешняя ситуация создает возможность для открытия пляжей. Мониторинговые группы из представителей ASAN Xidmət, Исполнительной власти города Баку, Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства по чрезвычайным ситуациям осуществляли мониторинг на пляжах Баку и Сумгайыта.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев на брифинге оперативного штаба при Кабинете Министров.

По его словам, определены пляжи, где есть условия для поддерживания социальной дистанции и необходимых требований: "В целом, люди могут свободно пользоваться пляжами. Сайт Çimərlik.az – информативный ресурс, на котором граждане смогут увидеть ситуацию на пляжах. Пляжи будут открыты с 8 утра до 9 вечера".