​Украинская авиакомпания снизила стоимость авиабилетов в Азербайджан

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ ЗАО “Международные авиалинии Украины” (UIA) объявило о 30-50%-ных скидках на авиарейсы в Азербайджан и в обратном направлении.

Как сообщили Report в авиакомпании, акция охватывает полеты в 32 страны мира.

По условиям акции, билеты необходимо приобрести с 25 мая по 10 июня, полеты выполняются с 3 октября по 15 декабря.

Отметим, что скидки действительны на авиарейсах между городами Азербайджана, Австрии, Бельгии, Беларуси, Армении, Великобритании, Греции, Грузии, Испании, Италии, Ирана, Израиля, Иордании, Казахстана, Китая, Кипра, Литвы, Латвии, Молдовы, Германии, Нидерландов, Польши, США, Турции, Таиланда, Украины, Франции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Шри-Ланки.

Кроме того, UIA объявила акцию на рейсы между городами Амман, Алматы, Амстердам, Анкара, Астана, Актау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Пекин, Берлин, Брюссель, Кишинев, Коломбо, Дюссельдорф, Женева, Хельсинки, Стамбул, Кутаиси, Ларнака, Лондон, Мадрид, Милан, Минск, Мюнхен, Нью-Йорк, Паланга, Париж, Прага, Рига, Рим, Стокгольм, Тбилиси, Тегеран, Тель-Авив, Вена, Вильнюс, Венеция, Варшава, Ереван, Цюрих.

Скидка в размере 50% распространяется на тарифы в эконом-классе (классы бронирования J, N, Q) и в бизнес-классе (класс бронирования Z).

Полеты в/из Тель-Авива будут выполняться с 1 ноября по 15 декабря, в/из Пекина - с 10 октября по 15 декабря.