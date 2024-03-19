Турпоток в Азербайджан вырос на 47%

В январе-феврале этого года в Азербайджан прибыло 341 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 167 стран, что на 46,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-феврале этого года в Азербайджан прибыло 341 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 167 стран, что на 46,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 26,8% туристов прибыли из России, 19,9% - Турции, 9,8% - Ирана, 6,9% - Индии, 4,8% - Грузии, 3,4% - Саудовской Аравии, 2,7% - Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), столько же граждан из Казахстана и Пакистана, 2,1% - из Кувейта, 1,8% - Узбекистана, 1,5% - Туркменистана, 1,3% - Омана, столько же из Украины, 1,1% - из Беларуси, 11,2% - других стран.

73,9% прибывших в страну составили мужчины, 26,1% - женщины.

По сравнению с январем-февралем прошлого года количество прибывших из стран Персидского залива увеличилось в 1,7 раза и составило 68,9 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза - в 1,6 раза, до 11,1 тыс. человек, из стран СНГ - на 31,4%, до 122,8 тыс. человек.

67,6% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства пользовались воздушным транспортом, 31,0% - железнодорожным и автомобильным, а 1,4% - морским.