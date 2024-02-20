Турпоток в Азербайджан вырос более чем на 39%

В январе этого года Азербайджан посетили 165,8 тыс. туристов из 152 стран, что на 39,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В январе этого года Азербайджан посетили 165,8 тыс. туристов из 152 стран, что на 39,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.

27,5% прибывших в страну туристов были из России, 19,8% - Турции, 9,7% - Ирана, 6,1% - Индии, 4,9% - Грузии, 3,5% - Саудовской Аравии, 2,9% - Казахстана, 2,7% - Объединенных Арабских Эмиратов, 2,5% - Пакистана, 2,4% - Кувейта, 2% - Узбекистана, 1,8% - Омана, 1,5% - Туркменистана, 1,3% - Украины, 1% - Беларуси, 10,4% - из других стран.

Отмечается, что поток туристов из Китая и Кыргызстана увеличился более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

67,5% прибывших в Азербайджан иностранцев воспользовались воздушным, 31,1% - железнодорожным и автомобильным, 1,4% - морским транспортом.