О нас

Турпоток в Азербайджан вырос более чем на 39%

Турпоток в Азербайджан вырос более чем на 39% В январе этого года Азербайджан посетили 165,8 тыс. туристов из 152 стран, что на 39,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Туризм
20 февраля 2024 г. 14:22
Турпоток в Азербайджан вырос более чем на 39%

В январе этого года Азербайджан посетили 165,8 тыс. туристов из 152 стран, что на 39,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.

27,5% прибывших в страну туристов были из России, 19,8% - Турции, 9,7% - Ирана, 6,1% - Индии, 4,9% - Грузии, 3,5% - Саудовской Аравии, 2,9% - Казахстана, 2,7% - Объединенных Арабских Эмиратов, 2,5% - Пакистана, 2,4% - Кувейта, 2% - Узбекистана, 1,8% - Омана, 1,5% - Туркменистана, 1,3% - Украины, 1% - Беларуси, 10,4% - из других стран.

Отмечается, что поток туристов из Китая и Кыргызстана увеличился более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

67,5% прибывших в Азербайджан иностранцев воспользовались воздушным, 31,1% - железнодорожным и автомобильным, 1,4% - морским транспортом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan sees 39% rise in tourist arrivals
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana turist axını 39 %-dən çox artıb

Самое важное

Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
19 февраля 2024 г. 19:29
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
19 февраля 2024 г. 18:34
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
19 февраля 2024 г. 15:57
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генеральным управляющим директором Всемирного банка
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генеральным управляющим директором Всемирного банка
18 февраля 2024 г. 16:38
В Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation
17 февраля 2024 г. 21:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi