Турпоток в Азербайджан сократился на 2%

Азербайджан за январь-ноябрь 2025 года посетили 2 млн 364 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства из 189 стран мира, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среди прибывших 24,2% составили граждане России, 17,6% - Турции, 8,1% - Ирана, 6,4% - Индии, 4,3% - Грузии, 4,2% - Саудовской Аравии, 4,1% - Казахстана, 3,5% - Пакистана и др.

При этом среди прибывших мужчины составляли 66,7%, женщины - 33,3%.

Число посетителей из Израиля увеличилось в 2,3 раза по сравнению с прошлогодними показателями, из Таджикистана- в 1,7 раза, из Иордании - на 49,6%, из Японии - на 26,4%.

Число туристов из стран Евросоюза выросло на 4,7%, достигнув 111 тыс. человек. В то же время наблюдалось снижение числа гостей из стран Персидского залива на 2,8% (до 380,8 тыс. человек) и из государств СНГ на 7,8% (до 804,5 тыс. человек). Турпоток из других стран мира вырос на 2,5%, составив 1 млн 67,7 тыс. человек.

Большинство иностранцев и лиц без гражданства предпочли добираться до Азербайджана воздушным транспортом – 76% от общего числа. Наземные виды транспорта – железнодорожный и автомобильный – выбрали 22,7% прибывших, в то время как морским путем в страну прибыли лишь 1,3% гостей.