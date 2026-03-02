В Ходжалы оказана помощь гражданам, оказавшимся в беспомощном положении в автомобилях

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 02 марта, 2026
    • 08:59
    В Ходжалинском районе, на участке Дороги Победы, проходящем через территорию села Бахарлы, из-за обледенения дорожного покрытия граждане оказались в беспомощном положении в своих автомобилях.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место были привлечены пожарные-спасатели Шушинской городской пожарно-спасательной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    В результате обледенения дороги легковой автомобиль марки Mercedes, съехав на обочину, не смог продолжить движение. Находившиеся в автомобиле граждане были эвакуированы в безопасную зону с помощью специального транспортного средства.

    Кроме того, было обеспечено возобновление движения легкового автомобиля марки Chevrolet, который также не мог продолжить путь из-за гололеда.

    Xocalıda avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım göstərilib

