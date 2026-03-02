İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Xocalıda avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım göstərilib

    Hadisə
    • 02 mart, 2026
    • 08:47
    Xocalıda avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım göstərilib

    Zəfər yolunun Xocalı rayonu, Baharlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində yolların buz bağlaması səbəbindən vətəndaşlar avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalıblar.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) "Report"a veirlən məlumata görə, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şuşa Şəhər Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən-xilasediciləri cəlb edilib.

    Yanğınsöndürən-xilasedicilər tərəfindən yolun buz bağlaması səbəbindən yolun kənarına sürüşərək hərəkətini davam etdirə bilməyən "MERCEDES" markalı minik avtomobilində olan vətəndaşlar xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitəsi ilə təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib.

    Bundan başqa, yolun buz bağlaması səbəbindən hərəkətini davam etdirə bilməyən "CHEVROLET" markalı minik avtomobilinin hərəkəti təmin edilib.

    Xocalıda avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım göstərilib

    Xocalıda avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım göstərilib
    Xocalıda avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım göstərilib
    Xocalıda avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım göstərilib
    FHN Xocalı
    Foto
    Video
    В Ходжалы оказана помощь гражданам, оказавшимся в беспомощном положении в автомобилях

    Son xəbərlər

    09:29

    İran Fars körfəzi ölkələrinə yeni zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    09:27

    KİV: İsrailin Livanın cənubuna zərbəsi nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:26

    FHN: Ötən həftə 239 yanğına çıxış olub, 8 nəfər ölüb

    Hadisə
    09:25

    İspaniya Sequndasında oyun zamanı azarkeş vəfat edib

    Futbol
    09:08

    Əli Laricani: İran ABŞ ilə danışıqlar aparmayacaq - YENİLƏNİB

    Region
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.03.2026)

    Maliyyə
    09:05

    Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfiri Dövlət Departamentində görüş keçirəcək

    Xarici siyasət
    09:01

    Azərbaycan millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində Şimali Makedoniyanı qəbul edəcək

    Komanda
    08:57

    İran Baş Qərargah rəisi, İİKK baş komandanı və müdafiə nazirinin ölümünü təsdiqləyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti