Турпоток в Азербайджан сократился более чем в 4 раза

Поездки осуществлялись в основном с нетуристическими целями

В январе-марте этого года Азербайджан посетили 117,2 тыс. человек из 128 стран или в 4,4 раза меньше иностранцев и лиц без гражданства, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, поездки осуществлялись в основном с нетуристическими целями.

По данным, 33% прибывших в нашу страну были гражданами России, 27,9% - Турции, 16,2% - Ирана, 10,6% - Грузии, 2,4% - Украины, 1,1% - Великобритании, 1,0% - Беларуси, по 0,7% - Казахстана и Узбекистана, 0,6 % -Туркменистана, по 0,5% - Италии и Германии, 4,8% - других стран. 93,4% прибывших составили мужчины, 6,6% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-марте текущего года число прибывших из Грузии сократилось в 11,9 раза, Туркменистана - в 8,9 раза, Казахстана - в 7,7 раза, Узбекистана - в 5,2 раза, Российской Федерации - в 4,1 раза, Украины - в 3,7 раза, Великобритании - в 3,6 раза, Беларуси - в 2,1 раза, Турции - в 1,9 раза, Ирана - в 1,6 раза.

По сравнению с январем-мартом 2020 года в целом число прибывших из стран Персидского залива сократилось в 3,5 раза и составило 19,4 тыс. человек, из стран СНГ- в 4,2 раза, до 45,6 тыс. человек, из стран-членов Европейского Союза - в 3,5 раза, до 4,3 тыс. человек.

В то же время 70,9% прибывающих в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 25,8% - воздушным, 3,3% - морским.