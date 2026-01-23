Турпоток в Азербайджан снизился на 2%

Азербайджан в 2025 году посетили 2 млн 570,2 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран, что на 2,1% меньше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среди прибывших 23,9% составляли граждане России, 17,7% - Турции, 8,1% - Ирана, 6,5% - Индии, 4,3% - Грузии, 4,1% - Саудовской Аравии, 4,0% - Казахстана, 3,5% - Пакистана, 2,7% - Израиля, 2,5% - Китая, 2,4% - Узбекистана, 1,7% - Объединенных Арабских Эмиратов, 1,4% - Украины, 1,3% - Туркменистана, по 1,0% - Беларуси, Великобритании и Кувейта, 12,9% - граждане других стран.

67,0% прибывших в Азербайджан - мужчины, 33,0% - женщины.

За год количество прибывших из Израиля увеличилось в 2,4 раза, Таджикистана - в 1,6 раза, Иордании - на 49,9%, Китая - на 41,7%, Узбекистана - на 34,3%, Кыргызстана - на 33,7%, Нидерландов - на 27,5%, Японии - на 25,8%, Казахстана - на 20,1%, Италии - на 13,7%, Пакистана - на 12,5%, Германии - на 11,1%.

Количество прибывших из стран Евросоюза увеличилось на 7% и составило 120,1 тыс. человек, из стран Персидского залива - сократилось на 2,4% и составило 414,8 тыс. человек, из стран СНГ - уменьшилось на 8,2%, до 865,7 тыс. человек, а из других стран - увеличилось на 2,0%, составив 1169,6 тыс. человек.

75,8% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в страну, воспользовались воздушным транспортом, 22,9% - железнодорожным и автомобильным транспортом, а 1,3% - морским транспортом.