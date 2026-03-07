Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    DMA: Турция и Азербайджан вместе противостоят дезинформации в соцсетях

    Медиа
    • 07 марта, 2026
    • 19:20
    Некоторые онлайн-платформы, в том числе соцсети, на фоне последних региональных событий активно распространяют дезинформацию и провокационные материалы для дестабилизации турецко-азербайджанских отношений.

    Как сообщает Report, Агентство по борьбе с дезинформацией Турции (DMA) прокомментировало данный вопрос.

    "Турция и Азербайджан, прочно связанные общими ценностями и историческими корнями, не только сегодня, но и в прошлом неоднократно успешно преодолевали подобные испытания. Двусторонние отношения на всех уровнях успешно развиваются по принципу "Одна нация - два государства" под пристальным управлением лидеров Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева", - говорится в сообщении.

    Агентство призвало общественность проявлять предельную бдительность в отношении сомнительных заявлений, способных нанести ущерб этому братству, дезинформации и кампаний по очернению, а также доверять лишь информации официальных органов двух стран.

    DMA: Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı sosial mediada qarayaxma kampaniyası aparılır
    Лента новостей