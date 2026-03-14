    Анар Гулиев: Обеспечение доступным жильем является основной темой WUF13

    • 14 марта, 2026
    • 11:55
    Анар Гулиев: Обеспечение доступным жильем является основной темой WUF13

    Вопрос обеспечения населения во всем мире доступным жильем станет одной из ключевых тем Всемирного форума городов (WUF13).

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

    Он отметил, что для решения этого вопроса важную роль играет финансирование. При этом, по его мнению, не только проектирование и строительство жилья, но и его доступность для населения является важным фактором.

    "Во многих странах и городах мира жилья достаточно и оно продолжает строиться, однако определенные категории населения не могут его приобрести. Поэтому финансовые механизмы имеют большое значение. Азербайджан проводит значительную работу в этой сфере. Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд успешно функционирует уже многие годы. Государственное агентство жилищного строительства также способствует повышению доступности жилья. Кроме того, применяются и другие инструменты. Мы готовы делиться своим опытом", - отметил он.

    Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года.

    Anar Quliyev: "Dünya əhalisinin evlə təminatı WUF13-ün əsas mövzusudur"
    Последние новости

    12:42

    Завтра в Баку ожидается до 13° тепла

    Экология
    12:29

    Хикмет Гаджиев обсудил со спецпредставителем ЕС региональные проекты

    Внешняя политика
    12:29

    Рашад Набиев: Жесткое регулирование может мешать внедрению инноваций

    ИКТ
    12:26
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуирован еще 21 человек

    Внутренняя политика
    12:25

    Зеленский: В результате ночных ударов ВС РФ в Украине погибли четыре человека

    В регионе
    12:06

    Первая группа переселенцев отправилась в село Ханоба Ходжавендского района

    Внутренняя политика
    12:05

    Иран может ввести плату в юанях за проход через Ормузский пролив

    В регионе
    11:55

    Анар Гулиев: Обеспечение доступным жильем является основной темой WUF13

    Инфраструктура
    11:51

    В Бишкеке замглавы Службы судебных исполнителей найден мертвым в машине

    В регионе
    Лента новостей