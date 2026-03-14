Анар Гулиев: Обеспечение доступным жильем является основной темой WUF13

Вопрос обеспечения населения во всем мире доступным жильем станет одной из ключевых тем Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

Он отметил, что для решения этого вопроса важную роль играет финансирование. При этом, по его мнению, не только проектирование и строительство жилья, но и его доступность для населения является важным фактором.

"Во многих странах и городах мира жилья достаточно и оно продолжает строиться, однако определенные категории населения не могут его приобрести. Поэтому финансовые механизмы имеют большое значение. Азербайджан проводит значительную работу в этой сфере. Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд успешно функционирует уже многие годы. Государственное агентство жилищного строительства также способствует повышению доступности жилья. Кроме того, применяются и другие инструменты. Мы готовы делиться своим опытом", - отметил он.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года.