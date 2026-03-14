В Бишкеке замглавы Службы судебных исполнителей найден мертвым в машине
В регионе
- 14 марта, 2026
- 11:51
В Бишкеке в автомобиле нашли тело замглавы Службы судебных исполнителей при Генпрокуратуре Кыргызстана Кубанычбека Капалова.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
В правоохранительных органах сообщили о том, что у одного из банкетных залов в селе Чон-Арык мужчина покончил с собой в машине. В салоне нашли гладкоствольное ружье, 13 патронов, гильзу, предсмертную записку.
"По предварительной информации, он мог свести счеты с жизнью в связи с долгами. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.
Последние новости
11:55
Анар Гулиев: Обеспечение доступным жильем является основной темой WUF13Инфраструктура
11:51
В Бишкеке замглавы Службы судебных исполнителей найден мертвым в машинеВ регионе
11:39
В рамках WUF13 гости смогут посетить КарабахИнфраструктура
11:37
На Глобальном Бакинском форуме обсуждены проблемы и решения в сфере градостроительстваИнфраструктура
11:22
На юге Ливана в результате израильских атак погибли четыре человекаДругие страны
11:07
WUF13 создаст платформу для изучения международных практик в решении жилищных проблемИнфраструктура
11:03
В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за фейковые видео в соцсетяхДругие страны
10:58
Фото
БИГ представила доклад о преследованиях сикхской общины и других этнических группВнешняя политика
10:47