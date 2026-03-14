В Бишкеке замглавы Службы судебных исполнителей найден мертвым в машине

В Бишкеке в автомобиле нашли тело замглавы Службы судебных исполнителей при Генпрокуратуре Кыргызстана Кубанычбека Капалова.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

В правоохранительных органах сообщили о том, что у одного из банкетных залов в селе Чон-Арык мужчина покончил с собой в машине. В салоне нашли гладкоствольное ружье, 13 патронов, гильзу, предсмертную записку.

"По предварительной информации, он мог свести счеты с жизнью в связи с долгами. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.