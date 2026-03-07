Армия Израиля поразила Центр управления ВВС КСИР в Тегеране
- 07 марта, 2026
- 19:48
Армия обороны Израиля ударила по ключевому командному центру Военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Поздно вечером командный центр был поражен в ходе серии авиаударов, нанесенных ВВС Израиля по Тегерану", - отмечается в сообщении.
По данным ЦАХАЛ, командный центр обслуживал подразделение противовоздушной обороны ВВС КСИР, "задача которого - вести наблюдение с воздуха и защищать воздушное пространство Ирана".
По данным израильских военных, удары были нанесены по иранским системам ПВО, штаб-квартирам, логистическим складам и другим зданиям вблизи командного центра.
Кроме того, в рамках серии ударов ВВС Израиля нанесли удар по объекту по производству и запуску баллистических ракет, на территории которого также располагался склад оружия подразделения КСИР - Аль-Кудс.