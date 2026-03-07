Трамп объявил о создании коалиции по борьбе с наркокартелями

Президент США ​Дональд ‌Трамп ​объявил ​о создании новой ⁠военной ​коалиции ​для искоренения картелей в ​Западном ​полушарии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал он на саммите "Щит Америки" во Флориде.

По его словам, в новый альянс официально всупили 17 государств.

"В этот исторический день мы собрались вместе, чтобы объявить о создании новой военной коалиции для искоренения бандитских картелей, терроризирующих наш регион. Нам нужна ваша помощь. Вы просто должны сказать нам, где они находятся. У нас есть потрясающее оружие, как вы, вероятно, заметили в последнее время", - сказал он, обращаясь к лидерам других стран региона.

В феврале 2025 года администрация США признала восемь наркокартелей иностранными террористическими организациями. Это Tren de Aragua, MS-13, Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generacion, Unidos, Noreste и La Nueva Familia Michoacana.