Трамп объявил о создании коалиции по борьбе с наркокартелями
- 07 марта, 2026
- 19:33
Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой военной коалиции для искоренения картелей в Западном полушарии.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал он на саммите "Щит Америки" во Флориде.
По его словам, в новый альянс официально всупили 17 государств.
"В этот исторический день мы собрались вместе, чтобы объявить о создании новой военной коалиции для искоренения бандитских картелей, терроризирующих наш регион. Нам нужна ваша помощь. Вы просто должны сказать нам, где они находятся. У нас есть потрясающее оружие, как вы, вероятно, заметили в последнее время", - сказал он, обращаясь к лидерам других стран региона.
В феврале 2025 года администрация США признала восемь наркокартелей иностранными террористическими организациями. Это Tren de Aragua, MS-13, Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generacion, Unidos, Noreste и La Nueva Familia Michoacana.