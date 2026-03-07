Трамп объявил о создании коалиции по борьбе с наркокартелями

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    07 марта, 2026
    Президент США ​Дональд ‌Трамп ​объявил ​о создании новой ⁠военной ​коалиции ​для искоренения картелей в ​Западном ​полушарии.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал он на саммите "Щит Америки" во Флориде.

    По его словам, в новый альянс официально всупили 17 государств.

    "В этот исторический день мы собрались вместе, чтобы объявить о создании новой военной коалиции для искоренения бандитских картелей, терроризирующих наш регион. Нам нужна ваша помощь. Вы просто должны сказать нам, где они находятся. У нас есть потрясающее оружие, как вы, вероятно, заметили в последнее время", - сказал он, обращаясь к лидерам других стран региона.

    В феврале 2025 года администрация США признала восемь наркокартелей иностранными террористическими организациями. Это Tren de Aragua, MS-13, Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generacion, Unidos, Noreste и La Nueva Familia Michoacana.

    Tramp narkokartellərə qarşı mübarizə koalisiyasının yaradıldığını elan edib
    Лента новостей