Tramp narkokartellərə qarşı mübarizə koalisiyasının yaradıldığını elan edib
Digər ölkələr
- 07 mart, 2026
- 20:18
ABŞ Prezidenti Donald Tramp narkokartellərə qarşı yeni hərbi koalisiyanın yaradıldığını elan edib.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, Tramp bunu Floridada keçirilən "Amerikanın Qalxanı" sammitində bildirib.
Onun sözlərinə görə, yeni alyansa rəsmən 17 dövlət qoşulub.
