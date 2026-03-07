İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Tramp narkokartellərə qarşı mübarizə koalisiyasının yaradıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 20:18
    Tramp narkokartellərə qarşı mübarizə koalisiyasının yaradıldığını elan edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp narkokartellərə qarşı yeni hərbi koalisiyanın yaradıldığını elan edib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, Tramp bunu Floridada keçirilən "Amerikanın Qalxanı" sammitində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, yeni alyansa rəsmən 17 dövlət qoşulub.

    narkokartellərə qarşı koalisiya Donald Tramp
    Трамп объявил о создании коалиции по борьбе с наркокартелями

    Son xəbərlər

    20:37

    Ceyhun Bayramov Baxtiyor Saidov ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:31
    Foto

    TDT-nin baş katibi İranın Naxçıvana PUA hücumlarını pisləyib

    Xarici siyasət
    20:26

    Salyanda avtomobil 10 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:18

    Tramp narkokartellərə qarşı mübarizə koalisiyasının yaradıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    20:05

    İsrailin Livana hücumları nəticəsində 294 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:53
    Foto

    Ceyhun Bayramov TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında çıxış edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları İranın Naxçıvana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyiblər - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    19:42

    Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

    Daxili siyasət
    19:37

    Naxçıvan əhalisinin 50,1 faizini qadınlar təşkil edir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti