Число погибших из-за ночных атак ВС РФ на Харьков достигло 10

Число погибших в украинском Харькове в результате ночной точечной атаки ВС РФ возросло до 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграмм-канале.

По его словам, под завалами пятиэтажного жилого здания в Харькове, разрушенного в результате ночного ракетного удара российских военных, обнаружены тела 10 человек.

"Десять человек погибли в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова. Среди погибших 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще 16 человек пострадали и нуждались в помощи медиков", - добавил начальник ОВА Олег Синегубов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе атаки погибли семь человек и 10 были ранены. Он добавил, что в ходе атаки по Украине были применены 29 ракет, почти половина из которых - баллистические, а также 480 беспилотников, большинство из которых - "шахеды".