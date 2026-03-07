Число погибших из-за ночных атак ВС РФ на Харьков достигло 10

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 07 марта, 2026
    • 19:01
    Число погибших в украинском Харькове в результате ночной точечной атаки ВС РФ возросло до 10 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграмм-канале.

    По его словам, под завалами пятиэтажного жилого здания в Харькове, разрушенного в результате ночного ракетного удара российских военных, обнаружены тела 10 человек.

    "Десять человек погибли в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова. Среди погибших 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще 16 человек пострадали и нуждались в помощи медиков", - добавил начальник ОВА Олег Синегубов.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе атаки погибли семь человек и 10 были ранены. Он добавил, что в ходе атаки по Украине были применены 29 ракет, почти половина из которых - баллистические, а также 480 беспилотников, большинство из которых - "шахеды".

