    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    • 07 марта, 2026
    • 10:58
    Зеленский: РФ выпустила по Украине 29 ракет и 480 дронов, есть погибшие

    В Харьковской области Украины минувшей ночью погибли 7 и более 10 человек получили ранения в результате атаки ВС России.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский.

    "К сожалению, на данный момент известно о 7 погибших. Более 10 человек получили ранения, включая детей. Под завалами могут оставаться люди. На месте происшествия работают все необходимые службы для проведения спасательной операции",- написал он.

    Зеленский добавил, что в ходе атаки по Украине были применены 29 ракет, почти половина из которых - баллистические, а также 480 беспилотников, большинство из которых - "шахеды".

    "Целями атак были энергетическая инфраструктура в Киеве, Хмельницкой и Черновицкой областях, а также железная дорога в Житомирской области. Сообщается о повреждениях в Днепровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Соответствующие службы работают там, где это необходимо",- отметил он.

    Начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа, в свою очередь, сообщил об одном погибшем и одном раненном в результате атаки на область.

    Российско-украинский конфликт Владимир Зеленский Харьковская область Днепропетровская область
