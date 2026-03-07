Зеленский: РФ выпустила по Украине 29 ракет и 480 дронов, есть погибшие

В Харьковской области Украины минувшей ночью погибли 7 и более 10 человек получили ранения в результате атаки ВС России.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский.

"К сожалению, на данный момент известно о 7 погибших. Более 10 человек получили ранения, включая детей. Под завалами могут оставаться люди. На месте происшествия работают все необходимые службы для проведения спасательной операции",- написал он.

Зеленский добавил, что в ходе атаки по Украине были применены 29 ракет, почти половина из которых - баллистические, а также 480 беспилотников, большинство из которых - "шахеды".

"Целями атак были энергетическая инфраструктура в Киеве, Хмельницкой и Черновицкой областях, а также железная дорога в Житомирской области. Сообщается о повреждениях в Днепровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Соответствующие службы работают там, где это необходимо",- отметил он.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа, в свою очередь, сообщил об одном погибшем и одном раненном в результате атаки на область.