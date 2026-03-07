İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Rusiya Ukraynaya 29 raket və 480 dron atıb, ölənlər var

    Ukraynanın Xarkov vilayətində bu gecə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hücumu nəticəsində 7 nəfər ölüb və 10-dan çox insan yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Təəssüf ki, hazırda 7 nəfərin öldüyü məlumdur. Aralarında uşaqlar da olmaqla 10-dan çox insan yaralanıb. Dağıntılar altında insanlar qalmış ola bilər. Xilasetmə əməliyyatının aparılması üçün hadisə yerində bütün lazımi xidmətlər işləyir", - o yazıb.

    Zelenski əlavə edib ki, Ukraynaya hücum zamanı 29 raketdən (onların, demək olar ki, yarısı ballistik), həmçinin əksəriyyəti "Shahed" olan 480 pilotsuz uçuş aparatından istifadə edilib.

    "Hücumların hədəfi Kiyev, Xmelnitski və Çernovtsı vilayətlərindəki enerji infrastrukturu, həmçinin Jitomir vilayətindəki dəmir yolu olub. Dnepropetrovsk, Zaporojye, Vinnitsa, Odessa, Poltava, Sumı və Çerkassı vilayətlərində dağıntıların olduğu bildirilir", - o qeyd edib.

    Dnepropetrovsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəisi Aleksandr Qanja isə öz növbəsində vilayətə hücum nəticəsində bir nəfərin öldüyünü və bir nəfərin yaralandığını bildirib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Volodimir Zelenski Ukrayna Rusiya
