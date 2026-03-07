Трамп: США вывели из строя всю систему телекоммуникации Ирана

США вывели из строя всю систему телекоммуникаций Ирана в ходе военной операции "Эпическая ярость".

Как передает Report, с таким утверждением выступил американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита "Щит Америки" во Флориде.

"Мы уничтожили их связь, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но, думаю, они что-нибудь придумают", - сказал он.

Трамп заявил, что США также уничтожили уже 42 военных корабля Ирана в ходе операции: "Мы уничтожили 42 военных корабля, некоторые из них довольно большие".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. В результате авиаударов США и Израиля аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта.