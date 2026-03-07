Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Трамп: США вывели из строя всю систему телекоммуникации Ирана

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 18:49
    Трамп: США вывели из строя всю систему телекоммуникации Ирана

    США вывели из строя всю систему телекоммуникаций Ирана в ходе военной операции "Эпическая ярость".

    Как передает Report, с таким утверждением выступил американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита "Щит Америки" во Флориде.

    "Мы уничтожили их связь, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но, думаю, они что-нибудь придумают", - сказал он.

    Трамп заявил, что США также уничтожили уже 42 военных корабля Ирана в ходе операции: "Мы уничтожили 42 военных корабля, некоторые из них довольно большие".

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. В результате авиаударов США и Израиля аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана самолеты телекоммуникации
    Ты - Король

    Последние новости

    18:49

    Трамп: США вывели из строя всю систему телекоммуникации Ирана

    Другие страны
    18:39

    Задержан совершивший карманную кражу в метро

    Происшествия
    18:37

    Зеленский и Макрон обсудили применение опыта Киева в противодействии угрозам на Ближнем Востоке

    Другие страны
    18:29

    Арагчи: Атаки США на инфраструктуру Ирана будут иметь серьезные последствия

    Другие страны
    18:29

    В Нахчыване 6159 женщин ведут деятельность как активные физические лица

    Бизнес
    18:17
    Фото

    В Баку завершился третий день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике

    Спорт
    18:08

    Число погибших в Ливане из-за атак Израиля достигло почти 300

    Другие страны
    17:52

    ВВС Израиля уничтожили 16 самолетов в аэропорту Тегерана

    Другие страны
    17:51

    Ильхам Алиев выразил признательность президенту Албании за решительную позицию

    Внешняя политика
    Лента новостей