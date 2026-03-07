Зеленский и Макрон обсудили применение опыта Киева в противодействии угрозам на Ближнем Востоке

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 07 марта, 2026
    • 18:37
    Президент Украины обсудил в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном меры по укреплению безопасности на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Мы говорили о Ближнем Востоке и регионе Персидского залива - о ситуации вокруг Ирана и ее перспективах. Эммануэль поддержал нашу работу в направлении укрепления безопасности в регионе - Украина имеет наибольший опыт в защите от "шахедов", и этот украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами", - сообщил украинский лидер.

    Зеленский также обсудил с Макроном все ключевые вопросы в сфере безопасности, представляющие важность для Франции, Украины и Европы. "В частности, (обсудили - ред.) ситуацию в Украине и ключевые потребности нашей обороны. Я проинформировал его о последствиях массированного удара России прошлой ночью, а также о развитии событий на линии фронта. Украинские воины добились ощутимых результатов этой зимой и удержали все ключевые оборонительные рубежи", - написал он.

    Он также анонсировал подготовку Киевом и Парижем дипломатических переговоров в ближайшие недели.

