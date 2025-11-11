Турпоток из Европы в Азербайджан сократился почти на 22% с начала года

За январь–сентябрь 2025 года Азербайджан посетили 167 740 туристов из стран Европы, что на 21,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, из стран Восточной Европы в Азербайджан приехали 84 258 туристов - на 21,5 % меньше, чем годом ранее.

Лидером по числу визитеров остается Украина - 27 908 человек (−22,8%). Далее следуют Беларусь - 20 937 (−20,4 %), Польша - 8 266 (−19,6 %), Молдова - 3 581 (−26,7 %), Венгрия - 3 508 (−10,1 %), Румыния - 2 841 (−18,9 %), Чехия - 2 801 (+4,6 %), Литва - 2 174 (−39,7 %), Болгария - 2 003 (−25,9 %), Латвия - 1 861 (−32,3 %), Сербия - 1 590 (−25,2 %), Словакия - 1 440 (−32,5 %), Эстония - 1 426 (−20,6 %), Хорватия - 1 284 (−4,5 %), Словения - 664 (−1,6 %), Кипр - 571 (+6 %), Черногория - 413 (+7,6 %), Босния и Герцеговина - 390 (−25,7 %), Северная Македония - 314 (−10,5 %), Албания - 286 (−38,1 %).

Из стран Западной Европы за девять месяцев в Азербайджан прибыли 83 482 туриста (−21,8 %). Больше всего путешественников приехало из Великобритании - 20 308 человек (−21 %). В тройку также вошли Германия - 18 353 (−15,5 %), Италия - 11 221 (−17,4 %).

Далее следуют Испания - 5 850 (−23 %), Франция - 5 225 (−29 %), Нидерланды - 4 877 (−20,4 %), Австрия - 2 393 (−17,1 %), Бельгия - 2 290 (−22,7 %), Португалия - 2 055 (−25 %), Швеция - 2 020 (−39,1 %), Греция - 1 909 (−2 %), Швейцария - 1 813 (−28,1 %), Ирландия - 1 407 (−28 %), Норвегия - 1 229 (−40,2 %), Дания - 1 088 (−44,5 %), Финляндия - 701 (−40,4 %), Люксембург - 364 (−18,6 %), Мальта - 198 (−39,4 %), Исландия - 187 (−56,2 %), Андорра - 14 (−26,3 %).