Турпоток из Ближнего Востока в Азербайджан увеличился почти на 22%

В январе этого года Азербайджан посетили 26 240 туристов из стран Ближнего Востока, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, в течение месяца среди стран Ближнего Востока больше всего туристов прибыло из Саудовской Аравии - 8 976 человек, что на 44,9% больше по сравнению с годом ранее.

Кроме того, из Израиля прибыло 4 972 туриста (в 2,4 раза больше), из ОАЭ - 3 137 (-42,7 %), из Кувейта - 3 555 (-4,5 %), из Омана - 2 146 (+17,3 %), из Египта - 1 013 (+76,8 %), из Бахрейна - 659 (+32,6 %), из Иордании - 532 (+45 %), из Ирака - 480 (в 2,2 раза больше), из Йемена - 293 (-0,3 %), из Катара - 290 (+40,8 %), из Ливана - 94 (+40 %), из Палестины - 87 (+20,8 %) и из Сирии - 16 человек (+77,8 %).

В январе Азербайджан посетили 181 637 иностранных граждан, что в годовом сравнении на 8 984 человека, или на 5%, больше.