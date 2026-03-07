İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 22 %-ə yaxın artıb

    Turizm
    • 07 mart, 2026
    • 10:51
    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycana Yaxın Şərq ölkələrindən 26 240 turist gəlib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21,8 % çoxdur.

    Ay ərzində Yaxın Şərq ölkələri arasında ən çox turist Səudiyyə Ərəbistanından gəlib - 8 976 nəfər. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 44,9 % çoxdur.

    Bundan əlavə, İsraildən - 4 972 (2,4 dəfə çox), BƏƏ-dən - 3 137 (-42,7 %), Küveytdən - 3 555 (-4,5 %), Omandan – 2 146 (+17,3 %), Misirdən - 1 013 (+ 76,8 %), Bəhreyndən – 659 (+32,6 %), İordaniyadan - 532 (+45 %) , İraqdan - 480 (2,2 dəfə çox), , Yəməndən - 293 (-0,3 %), Qətərdən – 290 (+40,8 %), Livandan – 94 (+40 %), Fələstindən – 87 (+ 20,8 %) və Suriyadan 16 nəfər (+77,8 %) turist gəlib.

    Yanvarda Azərbaycana 181 637 əcnəbi vətəndaş səfər edib ki, bu da illik müqayisədə 8 984 nəfər və yaxud 5 % çoxdur.

    Турпоток из Ближнего Востока в Азербайджан увеличился почти на 22%

