Турпоток из Азербайджана вырос вдвое

Общее число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж в январе-июле этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2 раза и составило 829,4 тыс. человек.

Общее число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж в январе-июле этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2 раза и составило 829,4 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, число выехавших в Иран увеличилось в 4,3 раза, в Турцию - в 2,2 раза, в Грузию - в 1,9 раза, в Россию - на 23,2%. 47,9% граждан страны посетили Турцию, 16,6% - Россию, 12,2% - Иран, 8,3% - Грузию, 15% - другие страны.

64,8% выехавших составили мужчины, 35,2% - женщины.

В январе-июле 2022 года 60,1% путешественников воспользовались воздушным, 37,3% - железнодорожным и автомобильным, 2,6% - морским транспортом.