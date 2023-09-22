Турпоток из Азербайджана увеличился на 23%

В январе-августе 2023 года общее число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1 млн 209 тыс. человек.

В январе-августе 2023 года общее число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1 млн 209 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, 44,3% граждан посетили Турцию, 21,3% - Россию, 9,1% - Грузию, 7,4% - Иран и 17,9% - другие страны. 65,1% выехавших - мужчины, 34,9% - женщины.

За последний год число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,5 раза, в Грузию - на 33,6%, в Турцию - на 13,7%, а в Иран – сократилось на 20%.

За 8 месяцев 68,6% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, воспользовались воздушным транспортом, 28,8% - железнодорожным и автомобильным, 2,6% - морским.