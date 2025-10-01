Турпоток из Азербайджана сократился почти на 3%

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Туризм
    01 октября, 2025
    Общее число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-августе текущего года, сократилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1 млн 419,2 тыс. человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 63,6% выехавших из страны составили мужчины, 36,4% - женщины.

    Согласно информации, из них 41,9% посетили Турцию, 14,8% - Россию, 11% - Грузию, 8,8% - Иран, 23,5% - другие страны.

    За последний год число туристов, выезжающих в Грузию, увеличилось на 23,7%, в Иран - на 1,5%, а в Россию - сократилось на 30%, в Турцию - на 4,4%.

    70,5% граждан Азербайджана воспользовались воздушным транспортом, 27,5% - железнодорожным и автомобильным, а 2% - морским.

