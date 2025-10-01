Турпоток из Азербайджана сократился почти на 3%
Туризм
- 01 октября, 2025
- 14:36
Общее число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-августе текущего года, сократилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1 млн 419,2 тыс. человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 63,6% выехавших из страны составили мужчины, 36,4% - женщины.
Согласно информации, из них 41,9% посетили Турцию, 14,8% - Россию, 11% - Грузию, 8,8% - Иран, 23,5% - другие страны.
За последний год число туристов, выезжающих в Грузию, увеличилось на 23,7%, в Иран - на 1,5%, а в Россию - сократилось на 30%, в Турцию - на 4,4%.
70,5% граждан Азербайджана воспользовались воздушным транспортом, 27,5% - железнодорожным и автомобильным, а 2% - морским.
Последние новости
15:45
Эмиль Меджидов: Каспий может стать площадкой для создания "зеленого" транспортного стандартаИнфраструктура
15:38
На парковке аэропорта Хитроу загорелся электромобильДругие страны
15:38
Представитель AZAL: В Евразии выбросы от транспорта могут увеличиться до 30%Инфраструктура
15:37
Денежная база в Азербайджане в сентябре выросла на 2%Финансы
15:35
Валютные резервы ЦБА увеличились в сентябре примерно на 1%Финансы
15:32
В Госкомитете по градостроительству назвали приоритетом обеспечение климатической устойчивостиИнфраструктура
15:26
Эльвин Гаджиев: Инновационный центр в Нахчыване стимулирует развитие экосистемы - ЭКСКЛЮЗИВИКТ
15:24
В России хотят увеличить импорт бензина из Беларуси и снять пошлины на поставки из ряда странЭнергетика
15:23