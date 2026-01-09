Сибига: Зеленский вовлечен в процесс приближения справедливого мира

Президент Украины Владимир Зеленский вовлечен в процесс приближения справедливого мира и готов вместе с украинской делегацией продолжить переговоры с США в случае сигнала с американской стороны.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга с главой МИД Чехии Петром Мацинкой 9 января.

Глава МИД подчеркнул, что украинский лидер ждет подробного отчета от украинской делегации о результатах переговоров с американской стороной, которые недавно закончились в Париже. По словам Сибиги, после встреч был зафиксирован прогресс по нескольким направлениям.

Он добавил, что украинская сторона получила сигналы о готовности США ратифицировать соответствующие договоренности в Конгрессе. Если решение со стороны Вашингтона будет положительным, то президент Зеленский и украинская делегация готовы прибыть в США, чтобы продолжить переговоры.