    Сибига: Зеленский вовлечен в процесс приближения справедливого мира

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 19:36
    Сибига: Зеленский вовлечен в процесс приближения справедливого мира

    Президент Украины Владимир Зеленский вовлечен в процесс приближения справедливого мира и готов вместе с украинской делегацией продолжить переговоры с США в случае сигнала с американской стороны.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга с главой МИД Чехии Петром Мацинкой 9 января.

    Глава МИД подчеркнул, что украинский лидер ждет подробного отчета от украинской делегации о результатах переговоров с американской стороной, которые недавно закончились в Париже. По словам Сибиги, после встреч был зафиксирован прогресс по нескольким направлениям.

    Он добавил, что украинская сторона получила сигналы о готовности США ратифицировать соответствующие договоренности в Конгрессе. Если решение со стороны Вашингтона будет положительным, то президент Зеленский и украинская делегация готовы прибыть в США, чтобы продолжить переговоры.

    Sibiqa: Zelenski ədalətli sülhün yaxınlaşması prosesinə cəlb olunub
    Sybiha: Zelenskyy engaged in efforts to advance a just peace

