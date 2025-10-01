İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb

    Turizm
    • 01 oktyabr, 2025
    • 13:53
    Bu ilin yanvar-avqust aylarında xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,7 % azalaraq 1 milyon 419,2 min nəfər olub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Azərbaycan vətəndaşlarının 41,9 %-i Türkiyəyə, 14,8 %-i Rusiyaya, 11 %-i Gürcüstana, 8,8 %-i İrana, 23,5 %-i digər ölkələrə səfər edib, gedənlərin 63,6 %-ni kişilər, 36,4 %-ni qadınlar təşkil edib.

    Son 1 ildə Gürcüstana gedənlərin sayı 23,7 %, İrana gedənlərin sayı 1,5 % artıb, Rusiyaya gedənlərin sayı 30 %, Türkiyəyə gedənlərin sayı isə 4,4 % azalıb.

    Azərbaycan vətəndaşlarının 70,5 %-i hava, 27,5 %-i dəmir yolu və avtomobil, 2 %-i isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.

    Dövlət Statistika Komitəsi turistlərin sayı

