Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Турпоток из Азербайджана сократился более чем на 2%

    Туризм
    • 23 января, 2026
    • 13:39
    Турпоток из Азербайджана сократился более чем на 2%

    Общее количество граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны в 2025 году, составило 2 млн 109,9 тыс. человек, что на 2,3% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно данным, 41,2% граждан посетили Турцию, 14,5% - Россию, 10,7% - Грузию, 9,7% - Иран, 23,9% - другие страны, при этом 63,5% составили мужчины, а 36,5% - женщины.

    В течение года количество выезжающих в Грузию увеличилось на 20,4%, в Иран - на 9,2%, в то время как количество выезжающих в Россию сократилось на 31,5%, а в Турцию - на 1,6%.

    69,6% граждан Азербайджана, выезжающих в зарубежные страны, воспользовались воздушным транспортом, 28,5% - железнодорожным и автомобильным, а 1,9% - морским транспортом.

    Турпоток из Азербайджана Госкомстат Турция Россия Грузия
    Azərbaycandan turist axını 2 %-dən çox azalıb
    Outbound tourism from Azerbaijan falls by over 2%

    Последние новости

    14:28

    S&P: В 2026 году будет усовершенствован механизм оздоровления банковского сектора Азербайджана

    Финансы
    14:27
    Фото

    Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел Ирана

    Внешняя политика
    14:26

    Спикер парламента: Испания намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:25

    Председатель Конгресса: Испания рассчитывает на подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    14:10
    Фото

    В Эфиопии прошли встречи в рамках подготовки к WUF13

    Внешняя политика
    14:03

    Турецкая компания TPAO приступила к оценке участка "Большой Жамбыл" на Каспии

    В регионе
    14:03

    Песков: Размер арестованных США активов РФ составляют чуть менее $5 млрд

    В регионе
    14:01

    Азербайджан увеличил в 2025г доходы от импорта алкоголя и табака в Грузию на 42%

    Бизнес
    13:55

    Минфин Азербайджана внедряет ИИ

    Финансы
    Лента новостей