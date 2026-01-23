Турпоток из Азербайджана сократился более чем на 2%
Туризм
- 23 января, 2026
- 13:39
Общее количество граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны в 2025 году, составило 2 млн 109,9 тыс. человек, что на 2,3% меньше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Согласно данным, 41,2% граждан посетили Турцию, 14,5% - Россию, 10,7% - Грузию, 9,7% - Иран, 23,9% - другие страны, при этом 63,5% составили мужчины, а 36,5% - женщины.
В течение года количество выезжающих в Грузию увеличилось на 20,4%, в Иран - на 9,2%, в то время как количество выезжающих в Россию сократилось на 31,5%, а в Турцию - на 1,6%.
69,6% граждан Азербайджана, выезжающих в зарубежные страны, воспользовались воздушным транспортом, 28,5% - железнодорожным и автомобильным, а 1,9% - морским транспортом.
