Туркомпании опасаются продавать турпакеты

Число выезжающих из Азербайджана за рубеж с целью туризма не так уж и велико. В основном, выезжают по работе

Закрытие международных границ из-за распространения пандемии по всему миру и в Азербайджане с прошлого года привело к плачевной ситуации в турсекторе. Туристические компании, турфирмы и туроператоры столкнулись с серьезными материальными потерями, некоторые из них прекратили свою деятельность. С прошлого года сектор в ожидании, когда же закончится пандемия и откроются границы. В этом году, несмотря на продолжающуюся пандемию, ограничения, связанные с карантинным режимом, несколько смягчены, полеты из Азербайджана в ряд стран возобновлены. Это создало новые надежды для туристического рынка.

В беседе с Report председатель Экспертного совета Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Гёйданиз Гахраманов подтвердил эти опасения.

"Много желающих поехать в Бодрум и Анталию” Гёйданиз Гахраманов Председатель Экспертного совета Ассоциации туристических агентств Азербайджана

"В последние месяцы наблюдается оживление выездного туризма в результате возобновления авиарейсов по нескольким направлениям. Но из-за ограниченных рейсов ситуация далеко не радужная. В то же время из-за рисков заражения COVID туристы не рискуют выезжать за границу. Это также один из факторов, влияющих на выездной туризм".

Гахраманов отметил, что клиенты уже начали обращаться в туристические компании для летнего отдыха:

"Раннее бронирование всегда было актуально на местном рынке и сохраняет свою актуальность в этом году. Уже несколько месяцев в компании поступают заказы от клиентов на отдых в летние месяцы. Большое количество туристов, желающих поехать в Анталию и Бодрум. Однако следует отметить, что пандемия также негативно влияет на количество туристов в этом вопросе. По сравнению с годами, предшествовавшими пандемии, в этом году наблюдается резкое снижение числа туристов".

Представитель ATAA также отметил, что количество турпакетов незначительно:

"Многие государства в настоящее время все еще держат границы закрытыми для туристов из-за пандемии. По этой причине существуют ограничения на турпакеты, предлагаемые местными туристическими компаниями. Я думаю, что такая ситуация будет продолжаться в течение некоторого времени. Что касается цен на турпакеты, они зависят от запросов и предложений.

В течение года индустрия туризма была парализована, и сектор туризма столкнулся с большими трудностями. В настоящее время эта тенденция продолжается. Надеемся, что в ближайшее время процесс вакцинации ускорится, риски заболевания снизятся, и государства откроют свои границы для туристов”.

Глава туристической компании "Шах" Агиль Агаларов отметил высокую стоимость авиабилетов.

"Число выезжающих из Азербайджана за рубеж с целью туризма не так уж велико" Агиль Агаларов Эксперт по туризму

"Есть заявки на авиабилеты, но цены все еще очень высоки. У нас также есть рейсы через Минск, Стамбул. Заявок на перелет в европейские страны мало. В основном клиенты спрашивают авиабилеты в направлении России и Турции.

Число выезжающих из Азербайджана за рубеж с целью туризма не так уж и велико. В основном, выезжают по работе. В этом году наблюдается незначительное возрождение как внутреннего, так и выездного туризма. Но слухи о новой волне пандемии снова привели к спаду с апреля".

А.Агаларов заявил, что туристические компании опасаются продавать турпакеты: "В настоящее время количество заявок на турпакеты очень мало. Туристические компании также очень насторожены в этом вопросе и опасаются продавать турпакеты. Поскольку неизвестно, чем закончится пандемия. Компании не хотят иметь проблем. Потому что неизвестно, будет ли снова локдаун. Турпакеты продаются, но их количество незначительно. 70% населения Азербайджана едет на отдых в Турцию. Есть также рейсы через Стамбул для тех, кто хочет поехать в европейские страны. Стоимость турпакетов варьируется в зависимости от отеля. Цены начинаются от минимальных 1 200 манатов на человека.

В настоящее время наша компания не продает турпакеты в европейские страны. Но в других компаниях турпакеты в этих направлениях продаются в небольшом количестве. Число желающих поехать в европейские страны с целью путешествия может составлять максимум 2-3% от общего числа выезжающих".