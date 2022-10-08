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Туристический потенциал Нафталана будет увеличен

Туристический потенциал Нафталана будет увеличен "Сегодня в Нафталанском районе состоится открытие туристического информационного центра, что позволит повысить туристический потенциал региона".
Туризм
8 октября 2022 г. 10:54
Туристический потенциал Нафталана будет увеличен

"Сегодня в Нафталанском районе состоится открытие туристического информационного центра, что позволит повысить туристический потенциал региона".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на международной научно-практической конференции "Нафталан - источник синергии здоровья и туризма: новые реалии в регионе".

"С целью оздоровительного туризма в Азербайджан приезжают в основном из стран СНГ. Большинство из них выбирают Нафталан. Здесь проводится работа по повышению качества услуг", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Naftalanın turizm potensialı artırılacaq

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