Туристический потенциал Чехии продемонстрируют в Азербайджане

Посол: Ожидается проведение ряда мероприятий в честь 30-летия отношений между Чехией и Азербайджаном

Ожидается проведение ряда мероприятий по случаю 30-летия отношений между Азербайджаном и Чехией

Как передает Report, об этом посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек заявил на мероприятии в Центре анализа международных отношений, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

По словам посла, в этом году планируется проведение мероприятия, где будет продемонстрирован туристический потенциал Чехии.

"В настоящее время наши страны заинтересованы в углублении сотрудничества в сферах экономики, энергетики, торговли, туризма, культуры и образования. В связи с энергокризисом в Европе энергетическая безопасность находится на первом месте в повестке дня ЕС, и следует отметить, что Азербайджан является вторым по величине поставщиком нефти в Чехию",- сказал Милан Седлачек.