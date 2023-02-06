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Туристический потенциал Чехии продемонстрируют в Азербайджане

Туристический потенциал Чехии продемонстрируют в Азербайджане Посол: Ожидается проведение ряда мероприятий в честь 30-летия отношений между Чехией и Азербайджаном
Туризм
6 февраля 2023 г. 12:09
Туристический потенциал Чехии продемонстрируют в Азербайджане

Ожидается проведение ряда мероприятий по случаю 30-летия отношений между Азербайджаном и Чехией

Как передает Report, об этом посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек заявил на мероприятии в Центре анализа международных отношений, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

По словам посла, в этом году планируется проведение мероприятия, где будет продемонстрирован туристический потенциал Чехии.

"В настоящее время наши страны заинтересованы в углублении сотрудничества в сферах экономики, энергетики, торговли, туризма, культуры и образования. В связи с энергокризисом в Европе энергетическая безопасность находится на первом месте в повестке дня ЕС, и следует отметить, что Азербайджан является вторым по величине поставщиком нефти в Чехию",- сказал Милан Седлачек.

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Версия на английском языке Tourism potential of Czech Republic to be showcased in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Çexiyanın turizm potensialı Azərbaycanda nümayiş etdiriləcək

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