Туристический центр "Шахдаг" возглавит иностранец - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 24 декабря REPORT.AZ/ В ЗАО "Туристический центр "Шахдаг" при Государственном агентстве по туризму назначен новый председатель правления.

Как сообщает Report, это гражданин Германии Роддерих Марк Леффлер.

Он сменил на посту председателя Рустама Наджафова.

Сообщается, что новый глава работал в ведущих международных гостиничных сетях и имеет большой опыт работы в гостиничном бизнесе.

Стоит отметить, что Туристический центр "Шахдаг" работает с убытком. Хотя госкомпания не обнародовала финансовую отчетность за 2017 год, по итогам 2016 года убыток составил более 5 млн манатов.