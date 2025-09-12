Туристические возможности Азербайджана представлены в Японии
Туризм
- 12 сентября, 2025
- 18:12
В столице Японии Токио было организовано сетевое мероприятие с целью презентации туристического потенциала Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
Мероприятие было организовано Бюро по туризму Азербайджана.
В нем приняли участие более 60 участников, включая представителей медиа-организаций, туристических агентств, а также международных авиакомпаний, таких как "All Nippon Airways (ANA)" и "Qatar Airways".
В рамках программы для представителей медиа и туристической индустрии была проведена презентация о туристическом потенциале Азербайджана.
Во время мероприятия на встречах в формате B2B обсуждались возможности сотрудничества с местными и международными партнерами.
