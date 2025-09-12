Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Туристические возможности Азербайджана представлены в Японии

    Туризм
    • 12 сентября, 2025
    • 18:12
    Туристические возможности Азербайджана представлены в Японии

    В столице Японии Токио было организовано сетевое мероприятие с целью презентации туристического потенциала Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

    Мероприятие было организовано Бюро по туризму Азербайджана.

    В нем приняли участие более 60 участников, включая представителей медиа-организаций, туристических агентств, а также международных авиакомпаний, таких как "All Nippon Airways (ANA)" и "Qatar Airways".

    В рамках программы для представителей медиа и туристической индустрии была проведена презентация о туристическом потенциале Азербайджана.

    Во время мероприятия на встречах в формате B2B обсуждались возможности сотрудничества с местными и международными партнерами.

    Япония Азербайджан туристический потенциал
    Фото
    Azərbaycanın turizm imkanları Yaponiyada tanıdılıb

    Последние новости

    18:50

    Зеленский: Нам нужно еще "несколько Келлогов"

    Другие страны
    18:43

    Паралимпийская спортсменка укрепила позиции в борьбе за лицензию на Игры в Лос-Анджелесе

    Индивидуальные
    18:40

    Зеленский заявил, что американские ПВО точно заставят Россию прекратить войну

    Другие страны
    18:32

    Кюршат Зорлу: С запуском Зангезурского коридора регион станет важным центром стабильности

    Внешняя политика
    18:24

    В Грузии открылся крупнейший завод по розливу минеральной воды "Боржоми"

    В регионе
    18:19

    Мирзоян встретился со спецпредставителем Турции Сердаром Кылычем

    В регионе
    18:12
    Фото

    Туристические возможности Азербайджана представлены в Японии

    Туризм
    18:05

    Азер Фараджов: Капремонт в районе Багировского моста завершен

    Инфраструктура
    17:54

    Diario la R: Азербайджанская кухня поражает разнообразием первых блюд

    Туризм
    Лента новостей