Туристические возможности Азербайджана представлены в Японии

В столице Японии Токио было организовано сетевое мероприятие с целью презентации туристического потенциала Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Мероприятие было организовано Бюро по туризму Азербайджана.

В нем приняли участие более 60 участников, включая представителей медиа-организаций, туристических агентств, а также международных авиакомпаний, таких как "All Nippon Airways (ANA)" и "Qatar Airways".

В рамках программы для представителей медиа и туристической индустрии была проведена презентация о туристическом потенциале Азербайджана.

Во время мероприятия на встречах в формате B2B обсуждались возможности сотрудничества с местными и международными партнерами.