    Turizm
    • 12 sentyabr, 2025
    • 18:00
    Azərbaycanın turizm imkanları Yaponiyada tanıdılıb

    Yaponiyanın paytaxtı Tokio şəhərində Azərbaycanın turizm potensialının tanıdılması məqsədilə şəbəkələşmə tədbiri təşkil olunub.

    "Report" bu barədə Dövlət Turizm Agentliyinə istinadən xəbər verir. Tədbir Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə keçirilib.

    Tədbirə media qurumlarının, turizm agentliklərinin, eləcə də "All Nippon Airways (ANA)" və "Qatar Airways" kimi beynəlxalq aviaşirkətlərin nümayəndələri daxil olmaqla, 60-dan çox iştirakçı qatılıb. 

    Proqram çərçivəsində media və turizm sənayesi nümayəndələri üçün Azərbaycanın turizm potensialı haqqında təqdimat keçirilib.

    Tədbir zamanı B2B formatlı görüşlərdə yerli və beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Туристические возможности Азербайджана представлены в Японии

