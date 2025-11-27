Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Туристические возможности Азербайджана представлены в Саудовской Аравии

    Туризм
    • 27 ноября, 2025
    • 13:13
    

    В Саудовской Аравии прошел цикл мероприятий, организованных Бюро по туризму Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, в мероприятиях, прошедших в городах Джидда, Эль-Хубар и Эр-Рияд, приняли участие 11 представителей местной туристической индустрии, включая Туристический центр "Шахдаг" и ЗАО "Азербайджанские авиалинии", а также более 200 туркомпаний и представителей СМИ из Саудовской Аравии.

    На мероприятиях была предоставлена ​​информация о различных туристических продуктах Азербайджана, включая оздоровительный туризм, халяльный туризм, состоялись встречи в формате B2B.

    12-14 ноября в серии мероприятий, организованных Бюро по туризму Азербайджана в Кувейте, Дохе, Маскате, Абу-Даби и Дубае, приняли участие более 420 представителей туристической индустрии и СМИ.

    

