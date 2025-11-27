İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanın turizm imkanları Yaxın Şərqdə nümayiş etdirilib

    Turizm
    • 27 noyabr, 2025
    • 12:28
    Azərbaycanın turizm imkanları Yaxın Şərqdə nümayiş etdirilib

    Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyindəki Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə noyabrən 24-26-də Səudiyyə Ərəbistanında silsilə tanıtım tədbirləri keçirilib.

    "Report" bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, "Şahdağ" Turizm Mərkəzi və "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) daxil olmaqla 11 yerli turizm sənayesi nümayəndəsinin iştirakı ilə keçirilən tədbirlər Ciddə, Əl-Xobar və Ər-Riyad şəhərlərində baş tutub.

    Səudiyyə Ərəbistanından olan 200-dən çox turizm şirkəti və media nümayəndəsinin bir araya gəldiyi tədbirlərdə ilboyu cəlbedici səyahət destinasiyası kimi Azərbaycanın müxtəlif turizm məhsulları haqqında məlumat verilib, o cümlədən sağlamlıq turizmi, halal turizm və ailəvi istirahət imkanları diqqətə çatdırılıb, B2B formatlı görüşlər keçirilib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə Yaxın Şərq regionu üzrə keçirilən tanıtım tədbirlərinin tərkib hissəsi kimi noyabrın 12-14-də Küveyt, Doha, Maskat, Əbu-Dabi və Dubay şəhərlərində təşkil olunan silsilə tədbirlərdə 420-dən çox turizm sənayesi və media nümayəndəsi iştirak edib.

    Yaxın Şərq Dövlət Turizm Agentliyi turizm Səudiyyə Ərəbistanı
