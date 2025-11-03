Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Туристические возможности Азербайджана представлены в Пакистане

    Туризм
    • 03 ноября, 2025
    • 13:16
    Туристические возможности Азербайджана представлены в Пакистане

    Азербайджанское бюро по туризму (АБТ) с 27 по 31 октября провело серию мероприятий в пакистанских городах Лахор, Карачи и Исламабад для продвижения туристического потенциала Азербайджана и укрепления связей с туристической индустрией Пакистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на бюро, в мероприятиях приняли участие ЗАО "Азербайджанские авиалинии", "Туристический центр Шахдаг", ООО Absheron Hotel Group и две отечественные туристические компании.

    Встречи, собравшие более 200 представителей туристического сектора и 21 представителя пакистанских СМИ, включали B2B-переговоры и презентации о возможностях Азербайджана в сфере отдыха, оздоровительного и делового туризма.

    В Исламабаде состоялась встреча председателя правления АБТ Флориана Зенгстшмида с национальным координатором премьер-министра Пакистана по вопросам туризма Сардаром Ясиром Ильясом Ханом. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и развитие туристических обменов.

    За 9 месяцев этого года Азербайджан посетили более 66 тысяч граждан Пакистана, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Пакистан Бюро по туризму Флориан Зенгстшмид туризм
    Фото
    Azərbaycanın turizm imkanları Pakistanda tanıdılıb
    Фото
    Azerbaijan Tourism Board promotes country in Pakistan

    Последние новости

    13:38

    AnewZ показал репортаж о европейской фотовыставке, посвященной жертвам мин в Азербайджане

    Медиа
    13:36

    Назначены судьи на матч "Карабах" - "Челси"

    Футбол
    13:34

    Вооруженные боевики атаковали полицейский автомобиль в Пакистане, есть пострадавшие

    Другие страны
    13:33

    Министр обороны Турции прибудет в Баку для участия в параде Победы

    Армия
    13:31

    Доля Android на рынке мобильных устройств Азербайджана сократилась почти на 11%

    ИКТ
    13:28

    ВС Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ

    Другие страны
    13:16
    Фото

    Туристические возможности Азербайджана представлены в Пакистане

    Туризм
    13:08

    Аннулирована лицензия Кредитного союза İnci Kredo

    Финансы
    13:07

    Завтра в Азербайджане сохранится дождливая погода

    Экология
    Лента новостей