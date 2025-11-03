Туристические возможности Азербайджана представлены в Пакистане

Азербайджанское бюро по туризму (АБТ) с 27 по 31 октября провело серию мероприятий в пакистанских городах Лахор, Карачи и Исламабад для продвижения туристического потенциала Азербайджана и укрепления связей с туристической индустрией Пакистана.

Как сообщает Report со ссылкой на бюро, в мероприятиях приняли участие ЗАО "Азербайджанские авиалинии", "Туристический центр Шахдаг", ООО Absheron Hotel Group и две отечественные туристические компании.

Встречи, собравшие более 200 представителей туристического сектора и 21 представителя пакистанских СМИ, включали B2B-переговоры и презентации о возможностях Азербайджана в сфере отдыха, оздоровительного и делового туризма.

В Исламабаде состоялась встреча председателя правления АБТ Флориана Зенгстшмида с национальным координатором премьер-министра Пакистана по вопросам туризма Сардаром Ясиром Ильясом Ханом. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и развитие туристических обменов.

За 9 месяцев этого года Азербайджан посетили более 66 тысяч граждан Пакистана, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.