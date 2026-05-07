Туристические возможности Азербайджана представлены в Латвии, Литве и Эстонии

Бюро по туризму Азербайджана представило туристические возможности страны в серии мероприятий TTR Baltic 2026, организованных 5-7 мая в Вильнюсе (Литва), Риге (Латвия) и Таллинне (Эстония).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в мероприятиях, в которых приняли участие около 200 туристических компаний и туроператоров, Азербайджан был представлен как привлекательное туристическое направление, актуальное для посещения в течение всего года.

Участникам была предоставлена подробная информация о городских турах, культурном туризме, наследии Шелкового пути, горных пешеходных маршрутах и возможностях зимнего туризма, а также проведены встречи в формате B2B.

Участие в серии мероприятий сыграло роль важной платформы с точки зрения обсуждения новых возможностей сотрудничества с представителями туристической индустрии прибалтийских стран и дальнейшего укрепления туристических позиций Азербайджана в регионе.

Отметим, что для желающих посетить Азербайджан граждан Литвы, Латвии и Эстонии внедряется упрощенная электронная визовая система.