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Туристические возможности Азербайджана представлены в Китае

Туристические возможности Азербайджана представлены в Китае 12:09
Туризм
24 сентября 2024 г. 12:39
Туристические возможности Азербайджана представлены в Китае

Туристические возможности Азербайджана представлены в Китае.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в рамках мероприятий организованы семинары в формате B2B (бизнес-бизнес), в них приняли участие более 300 участников.

Отмечается, что с целью расширения осведомленности китайской туристической индустрии об Азербайджане и усиления участия страны на китайском рынке, 18-24 сентября в городах Шэньчжэнь, Шанхай, Чэнду и Пекин проведены ряд презентационных мероприятий, организованных Бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

В ходе встреч также представлен туристический потенциал Азербайджана, в том числе информация о горных курортах, оздоровительном, природном туризме, сегменте люксового туризма в зимний сезон, материального культурного наследия нашей страны, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также возможностях делового туризма.

В январе-августе текущего года Азербайджан посетили 26 866 граждан Китая, что более чем в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan showcases its tourism potential in China
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Çində silsilə tədbirlərlə tanıdılıb

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