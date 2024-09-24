Туристические возможности Азербайджана представлены в Китае

12:09

Туристические возможности Азербайджана представлены в Китае.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в рамках мероприятий организованы семинары в формате B2B (бизнес-бизнес), в них приняли участие более 300 участников.

Отмечается, что с целью расширения осведомленности китайской туристической индустрии об Азербайджане и усиления участия страны на китайском рынке, 18-24 сентября в городах Шэньчжэнь, Шанхай, Чэнду и Пекин проведены ряд презентационных мероприятий, организованных Бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

В ходе встреч также представлен туристический потенциал Азербайджана, в том числе информация о горных курортах, оздоровительном, природном туризме, сегменте люксового туризма в зимний сезон, материального культурного наследия нашей страны, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также возможностях делового туризма.

В январе-августе текущего года Азербайджан посетили 26 866 граждан Китая, что более чем в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.