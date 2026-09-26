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    Доходы Азербайджана от туризма составили около $2 млрд в 2025 году

    Туризм
    • 26 сентября, 2026
    • 11:30
    Доходы Азербайджана от туризма составили около $2 млрд в 2025 году

    В 2025 году туристические услуги принесли Азербайджану около $2 млрд валютных поступлений.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    По словам Нагиева, за последние годы туризм стал важной частью диверсификации экономики Азербайджана. В 2025 году добавленная стоимость видов деятельности, связанных с туризмом, приблизилась к 7 млрд манатов. Доля сектора в национальной экономике достигла примерно 5,4%, превысив допандемийный уровень.

    "Эти цифры показывают, что туризм - инвестиционный сектор, который оказывает сильное влияние и на многие другие отрасли экономики", - отметил глава агентства.

    Нагиев также обратил внимание на принятую государственную программу развития туризма на 2026-2030 годы. По его словам, она знаменует новый этап туристической политики Азербайджана.

    Фуад Нагиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Туризм в Азербайджане
    Fuad Nağıyev: "Ötən il turizm fəliyyəti ilə bağlı əlavə dəyər 7 milyard manata yaxın olub"
    Fuad Naghiyev: Added value from tourism activities reached nearly 7B manats last year
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