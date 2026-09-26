Доходы Азербайджана от туризма составили около $2 млрд в 2025 году

В 2025 году туристические услуги принесли Азербайджану около $2 млрд валютных поступлений.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По словам Нагиева, за последние годы туризм стал важной частью диверсификации экономики Азербайджана. В 2025 году добавленная стоимость видов деятельности, связанных с туризмом, приблизилась к 7 млрд манатов. Доля сектора в национальной экономике достигла примерно 5,4%, превысив допандемийный уровень.

"Эти цифры показывают, что туризм - инвестиционный сектор, который оказывает сильное влияние и на многие другие отрасли экономики", - отметил глава агентства.

Нагиев также обратил внимание на принятую государственную программу развития туризма на 2026-2030 годы. По его словам, она знаменует новый этап туристической политики Азербайджана.