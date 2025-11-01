Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Страны ОТГ рассматривают возможность запуска туристических поездов

    Туризм
    • 01 ноября, 2025
    • 14:20
    Страны ОТГ рассматривают возможность запуска туристических поездов

    Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) изучают возможности запуска туристических поездов между странами и за их пределами.

    Как сообщает Report со ссылкой на ОТГ, в связи с этим была создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители железнодорожных администраций и туристических ведомств государств-членов.

    В январе-августе 2025 года Азербайджан посетили 428 456 туристов из стран ОТГ, что на 7,4% превышает показатель аналогичного периода 2024 года (399 085 человек)

    Число туристов из Турции составило 289 952 (рост за год на 2,6%), Казахстана - 69 332 (рост за год на 19,4%), Узбекистана - 37 718 (+27,8%), Туркменистана - 21 422 (+1,7%), Кыргызстана - 7 093 (+33%), Венгрии - 2 939 человек (+14%).

    Доля туристов из стран ОТГ в общем турпотоке Азербайджана составляет 24,9%.

    Напомним, что в июле 2025 года государства-члены ОТГ подписали в Анкаре Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма.

