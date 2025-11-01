İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    TDT ölkələri turist qatarlarının işə salınması imkanını nəzərdən keçirir

    Turizm
    • 01 noyabr, 2025
    • 15:01
    TDT ölkələri turist qatarlarının işə salınması imkanını nəzərdən keçirir

    Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv dövlətləri arasında və onların hüdudlarından kənarda turist qatarlarının işə salınması imkanları araşdırılır.

    "Report"un TDT-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bununla əlaqədar olaraq üzv dövlətlərin dəmiryolu idarələri və turizm qurumlarının nümayəndələrindən ibarət xüsusi işçi qrupu yaradılıb.

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana TDT ölkələrindən 428 456 turist səfər edib ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,4 % (399 085 nəfər) çoxdur.

    Türkiyədən gələn turistlərin sayı 289 952 nəfər (illik 2,6 % çox), Qazaxıstandan - 69 332 (+19,4 %), Özbəkistandan - 37 718 (+27,8 %), Türkmənistandan - 21 422 (+1,7 %), Qırğızıstandan - 7 093 (+33 %), Macarıstandan - 2 939 nəfər (+14 %) olub.

    TDT ölkələrindən gələn turistlərin Azərbaycanın ümumi turist axınındakı payı 24,9 % təşkil edir.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ilin iyul ayında TDT-nin üzv dövlətləri Ankarada turizm sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalayıblar.

    TDT Azərbaycan Qırğızıstan turizm Türkiyə Qazaxıstan Macarıstan Özbəkistan
