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    Столица Азербайджана включена в десятку лучших направлений для туристов на 2017 год

    Баку занял 5-е место в списке Лучших направлений путешественников на 2017 по версии приложения для туристов Trip Advisor

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Столица Азербайджана Баку включена в десятку лучших направлений для туристов на 2017 год.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Баку занял 5-е место в списке Лучших направлений путешественников на 2017 по версии приложения для туристов Trip Advisor.

    Баку в списке лучших направлений обогнали Сан Хосе дель Кабо (Мексика), Уистлер (Канада), Жерикоакоара (Бразилия), Кихеи (Гаваи).

    В десятку также вошла столица Грузии - Тбилиси.

    Отметим, что за критерий определения лучших направлений для туристов принимаются положительные отзывы путешественников, количество достопримечательностей и мест для развлечения, качество обслуживания.

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